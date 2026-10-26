W Nigerii Biuro Kodeksu Postępowania (CCB) rozpoczęło dochodzenie wobec siedmiu osób wymienionych w dziennikarskich śledztwach Panama Papers i Pandora Papers. Sprawa dotyczy możliwego posiadania niezadeklarowanych aktywów offshore i interesów biznesowych podczas pełnienia funkcji publicznych, informuje Premium Times Nigeria.

Według publikacji sprawy przekazano pracownikom CCB w odniesieniu do byłego gubernatora stanu Anambra Petera Obiego, byłych przewodniczących Senatu Bukoli Sarakiego i Davida Marka, byłej minister lotnictwa Stelli Oduah, zmarłego byłego gubernatora stanu Bayelsa Diepreye Alamieyeseighi, byłego gubernatora stanu Delta Jamesa Iboriego oraz emerytowanej urzędniczki sądowej Stelli Oghene. Źródło w CCB oświadczyło, że biuro planuje sprawdzić wszystkich nigeryjskich urzędników wymienionych w Panama Papers i Pandora Papers.

Weryfikacja aktywów offshore

We wrześniu CCB poinformowało, że analizuje materiały dotyczące możliwych niezadeklarowanych aktywów offshore i interesów biznesowych urzędników państwowych. Biuro zaznaczyło, że będzie działać zgodnie z ustaloną procedurą, ale nie ujawniło szczegółów, powołując się na poufność kontroli. Asystent przewodniczącego CCB potwierdził także Premium Times Nigeria, że urząd bada sprawy nigeryjskich urzędników wskazanych w międzynarodowych śledztwach dziennikarskich.

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W 2021 roku Premium Times Nigeria pisało, że Peter Obi przez 14 miesięcy po objęciu stanowiska gubernatora stanu Anambra pozostawał dyrektorem brytyjskiej spółki NEXT International (UK) Limited. Śledztwo poruszało również kwestię niezgłoszenia przez niego określonych aktywów offshore oraz korzystania z zagranicznego rachunku bankowego. Według publikacji Obi nie zaprzeczał twierdzeniom o nieprzestrzeganiu wymogów dotyczących deklarowania aktywów, zagranicznego rachunku i stanowiska dyrektora, oświadczając, że nie wiedział o konieczności deklarowania aktywów posiadanych wspólnie z innymi osobami.

Dane Panama Papers

Panama Papers, ujawnione w 2016 roku, opierały się na wycieku dokumentów panamskiej kancelarii prawnej Mossack Fonseca. W materiałach wymieniono między innymi Bukolę Sarakiego i Davida Marka. Premium Times Nigeria informowało, że rodzina Sarakiego miała co najmniej cztery aktywa zarejestrowane poprzez struktury offshore i niezgłoszone do CCB. Dokumenty Panama Papers łączyły również Davida Marka z co najmniej ośmioma aktywnymi spółkami na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w okresie sprawowania przez niego funkcji publicznych.

W Pandora Papers publikacja opisywała również interesy offshore Stelli Oduah i Stelli Oghene. Zgodnie ze śledztwem Oduah kupiła za pośrednictwem spółki zarejestrowanej na Seszelach cztery nieruchomości w Londynie o łącznej wartości 6,7 mln funtów szterlingów. Posiadanie spółek offshore samo w sobie nie jest nielegalne, jednak nigeryjskie przepisy ograniczają udział urzędników w zarządzaniu prywatnym biznesem, a także zakazują określonym ustawowo kategoriom urzędników posiadania lub prowadzenia zagranicznych rachunków bankowych.

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