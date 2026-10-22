Yesh Din заявила про 125 нападів на збирачів оливок на Західному березі — Jerusalem Post

Ізраїльська правозахисна організація Yesh Din заявила про 125 фізичних нападів на палестинських збирачів оливок на Західному березі Йордану, у Палестині, за 24 дні від початку сезону. Організація також зафіксувала 168 випадків викрадення врожаю; щонайменше у чверті зафіксованих випадків на місці були ізраїльські військові, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Reuters.

Заяви фермерів і правозахисників

Палестинський фермер Ахмед Салем розповів, що бачив, як ізраїльські поселенці били палицями по його оливкових деревах, збирали оливки в мішки та відвозили їх до сусіднього поселенського форпосту для переробки на олію. За його словами, він побоювався втрутитися через ризик нападу.

Виконавча директорка Yesh Din Зів Шталь заявила, що палестинці в багатьох випадках не можуть потрапити на свої землі, особливо поблизу поселень і форпостів. Водночас, за її словами, поселенці можуть вільно пересуватися такими територіями.

Reuters повідомило, що сотні акрів землі навколо села Луббан аль-Гарбі, зокрема оливкові гаї, були огороджені та захоплені у 2023–2026 роках форпостом ізраїльських поселенців Avichai Farm. Салем сказав, що жителі села бачили, як поселенці збирали оливки на цих землях і доставляли їх до преса форпосту.

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Реакція ізраїльської сторони

Представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що військові серйозно ставляться до насильства, злочинної діяльності та спроб підірвати безпеку. Він не прокоментував повідомлення про викрадення оливок у присутності військових і не згадав поселенців. Ізраїль заявив, що розслідує частину інцидентів.

Речник ізраїльського уряду сказав, що збирання оливок євреями на землі, яку він назвав історичною батьківщиною єврейського народу, не є крадіжкою. Водночас він додав, що ніхто не має брати закон у власні руки.

Палестинська влада повідомила, що від початку нинішнього сезону збору оливок під час нападів поселенців загинули троє палестинців. За її даними, також були поранені кілька журналістів, європейські дипломати та французький мер.

Фермер Самер Бен Шамсі заявив, що 9 жовтня в палестинському селі Бейта поблизу Наблуса поселенці в масках напали на нього. За його словами, коли він та інші фермери втекли, нападники вивезли їхній врожай оливок на пікапі.

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