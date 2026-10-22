以色列人权组织Yesh Din表示，自本季开始以来的24天内，巴勒斯坦约旦河西岸地区的巴勒斯坦橄榄采摘者遭受了125起人身袭击。该组织还记录了168起农作物被盗事件；在至少四分之一的记录案件中，以色列军人在现场。据《耶路撒冷邮报》援引路透社报道。

农民和人权活动人士的说法

巴勒斯坦农民艾哈迈德·萨利姆称，他看到以色列定居者用棍子敲打他的橄榄树，将橄榄装入袋中，并运往附近的定居者前哨站加工成橄榄油。他表示，因担心遭到袭击而不敢干预。

Yesh Din执行主任齐夫·施塔尔表示，在许多情况下，巴勒斯坦人无法进入自己的土地，尤其是在定居点和前哨站附近。她同时表示，定居者可以在这些地区自由通行。

路透社报道，2023年至2026年间，位于卢班·加尔比村周边的数百英亩土地，包括橄榄园，被以色列定居者前哨站Avichai Farm围起并占据。萨利姆说，村民们看到定居者在这些土地上采摘橄榄，并将其送往前哨站的压榨设备。

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以色列方面的回应

以色列国防军一名代表表示，军方严肃对待暴力、犯罪活动以及破坏安全的企图。他未就军人在场时发生橄榄被盗的报道置评，也没有提及定居者。以色列表示，正在调查部分事件。

以色列政府发言人称，犹太人在他称为犹太民族历史家园的土地上采摘橄榄并非盗窃。同时，他补充说，任何人都不应私自执法。

巴勒斯坦当局表示，自当前橄榄采摘季开始以来，已有3名巴勒斯坦人在定居者袭击中死亡。根据其数据，还有数名记者、欧洲外交官以及一名法国市长受伤。

农民萨默尔·本·沙姆西表示，10月9日，在纳布卢斯附近的巴勒斯坦村庄贝塔，蒙面定居者袭击了他。他说，当他和其他农民逃离后，袭击者用皮卡车运走了他们收获的橄榄。

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