Турция ожидает, что Катар направит проект контракта на продажу истребителей Eurofighter Typhoon и проект программы обучения. Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет The Jerusalem Post.

Переговоры с Катаром

В турецком оборонном ведомстве заявили, что переговоры по закупке самолетов продолжаются. Турецкая и катарская делегации в августе и сентябре обсуждали технические и логистические вопросы.

В частности, стороны рассматривали объем закупки самолетов и боеприпасов, а также обучение пилотов и специалистов по техническому обслуживанию. Министерство обороны Турции сообщило, что ожидает от Катара подготовленные проекты программы обучения и контракта на продажу, которые должны быть переданы Анкаре.

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Договоренность с Великобританией

В прошлом году союзники по НАТО Турция и Великобритания заключили соглашение о закупке 20 истребителей Eurofighter Typhoon. Согласно этой договоренности, Катар и Оман могут поставить Турции часть собственных самолетов этого типа, однако для этого необходимы отдельные контракты на продажу.

Анкара также заявляла о намерении приобрести еще 24 истребителя у Катара и Омана, однако продвижение этой закупки было ограниченным. В министерстве также отметили, что оборонный бюджет Турции на 2027 год увеличили из-за внутренних проектов в сфере противовоздушной обороны, программы истребителя KAAN, разработки беспилотников и судостроения.

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