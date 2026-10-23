В Малайзии исследовательская группа изучила необычный способ бегства карликовых тростниковых змей рода Pseudorabdion: вместо обычного ползания они изгибают тело и перекатываются вперед. Во время такого движения змеи могут развивать скорость до 3,69 метра в секунду, что значительно превышает скорость их обычного волнообразного передвижения.

О результатах исследования, опубликованного в журнале Current Biology, сообщает Live Science. По данным авторов, средняя пиковая поступательная скорость змей во время перекатывания была в четыре раза выше, чем при нормальном волнообразном движении.

Три вида змей

Ученые многократно снимали перекатывание трех видов: Pseudorabdion saravacense, Pseudorabdion collaris и Pseudorabdion longiceps. Наблюдения проводились в 2019–2022 годах. Команда также исследовала трех змей другого рода, Calamaria, однако они не демонстрировали такого способа передвижения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В исследовании 2023 года такое поведение впервые формально задокументировали у Pseudorabdion longiceps, которых наблюдали в северо-западной Малайзии в 2019 году. Команда Йосуке Кодзимы примерно в то же время начала независимо наблюдать это явление в штате Саравак на острове Борнео.

Стабильное положение головы

Видеосъемка с разных ракурсов показала, что во время вращения змеи удерживают голову в относительно стабильном положении, часто приподняв ее над землей, в то время как остальная часть тела вращается. По мнению авторов работы, это может уменьшать дестабилизирующий эффект перекатывания и помогать животным контролировать движение.

Змеи могли двигаться почти по прямой линии по узкой дорожке шириной 20 сантиметров. Они часто завершали перекатывание, ныряя под ближайшие предметы. Карликовые тростниковые змеи ведут скрытный, часто ночной образ жизни в Юго-Восточной Азии и могут становиться добычей птиц и других змей. Исследователи предполагают, что перекатывание не только ускоряет бегство, но и может удивлять или дезориентировать хищников.

Читай нас в