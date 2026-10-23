W Malezji zespół badawczy zbadał niezwykły sposób ucieczki karłowatych węży trzcinowych z rodzaju Pseudorabdion: zamiast zwykłego pełzania wyginają one ciało i toczą się do przodu. Podczas takiego ruchu węże mogą osiągać prędkość do 3,69 metra na sekundę, znacznie przewyższającą prędkość ich zwykłego falistego ruchu.

O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Current Biology informuje Live Science. Według autorów średnia szczytowa prędkość postępowa węży podczas toczenia była czterokrotnie wyższa niż przy normalnym ruchu falistym.

Trzy gatunki węży

Naukowcy wielokrotnie filmowali toczenie się trzech gatunków: Pseudorabdion saravacense, Pseudorabdion collaris i Pseudorabdion longiceps. Obserwacje prowadzono w latach 2019–2022. Zespół zbadał również trzy węże z innego rodzaju, Calamaria, jednak nie prezentowały one takiego sposobu poruszania się.

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W badaniu z 2023 roku zachowanie to po raz pierwszy formalnie udokumentowano u Pseudorabdion longiceps, które obserwowano w północno-zachodniej Malezji w 2019 roku. Zespół Yosuke Kojimy mniej więcej w tym samym czasie zaczął niezależnie obserwować to zjawisko w stanie Sarawak na wyspie Borneo.

Stabilna pozycja głowy

Nagrania wideo z różnych ujęć pokazały, że podczas obracania się węże utrzymują głowę w stosunkowo stabilnej pozycji, często uniesioną nad ziemią, podczas gdy reszta ciała się obraca. Zdaniem autorów pracy może to zmniejszać destabilizujący efekt toczenia się i pomagać zwierzętom kontrolować ruch.

Węże mogły poruszać się niemal po linii prostej wzdłuż wąskiej ścieżki o szerokości 20 centymetrów. Często kończyły toczenie się, nurkując pod najbliższe przedmioty. Karłowate węże trzcinowe prowadzą skryty, często nocny tryb życia w Azji Południowo-Wschodniej i mogą padać ofiarą ptaków oraz innych węży. Badacze przypuszczają, że toczenie się nie tylko przyspiesza ucieczkę, lecz także może zaskakiwać lub dezorientować drapieżniki.

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