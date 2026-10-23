在马来西亚，一个研究团队研究了Pseudorabdion属侏儒芦苇蛇一种不同寻常的逃跑方式：它们不采用通常的爬行，而是弯曲身体并向前翻滚。在这种运动中，这些蛇的速度可达每秒3.69米，显著超过其通常波浪式移动的速度。

据Live Science报道，这项研究结果发表在《Current Biology》期刊上。作者表示，这些蛇在翻滚时的平均峰值平移速度是正常波浪式运动时的四倍。

三种蛇类

科学家多次拍摄到三个物种的翻滚行为：Pseudorabdion saravacense、Pseudorabdion collaris和Pseudorabdion longiceps。观察于2019年至2022年间进行。团队还研究了另一个属Calamaria的三条蛇，但它们没有表现出这种移动方式。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在2023年的一项研究中，这种行为首次在Pseudorabdion longiceps身上得到正式记录；研究人员于2019年在马来西亚西北部观察到了它们。大约在同一时期，Yosuke Kojima的团队开始在婆罗洲岛砂拉越州独立观察这一现象。

稳定的头部位置

从不同角度拍摄的视频显示，蛇在旋转时保持头部处于相对稳定的位置，常常将头抬离地面，而身体其余部分则在旋转。论文作者认为，这可能减少翻滚带来的失稳效应，并帮助动物控制运动。

这些蛇能够沿着一条宽20厘米的狭窄路径近乎直线移动。它们常常通过钻到附近物体下方来结束翻滚。侏儒芦苇蛇在东南亚过着隐蔽、通常为夜行性的生活，并可能成为鸟类和其他蛇类的猎物。研究人员推测，翻滚不仅能加快逃离，还可能使捕食者感到惊讶或迷失方向。

关注我们在