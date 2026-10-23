巴基斯坦外长达尔在伊斯坦布尔举行会晤——黎明报

巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔在伊斯坦布尔会见了土耳其外交部长哈坎·菲丹、埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提以及德国外交部长约翰·瓦德富尔。这些会谈在R-4机制会议及与欧洲外交官磋商期间举行，黎明报报道。

与土耳其和埃及的会谈

在与菲丹会晤期间，达尔感谢土耳其组织会谈。双方讨论了双边关系和地区局势，特别是中东和巴勒斯坦局势。双方对威胁地区稳定的因素表示关切，并强调对话、外交以及协调一致的努力对于维护和平与安全的重要性。

巴基斯坦和土耳其两国外长还谴责胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击，并确认有意就地区问题密切协调行动，包括在《麦加防务协议》框架内。

在与阿卜杜勒阿提的会谈中，巴基斯坦和埃及两国外长就地区和国际事态交换了评估意见。他们讨论了巴勒斯坦和中东局势，强调需要持续开展对话和外交努力。双方还同意加强在贸易、商业联系、农业、制药、交通互联互通、可再生能源、国防和人员往来方面的合作。

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R-4机制与欧洲磋商

R-4集团包括巴基斯坦、埃及、沙特阿拉伯和土耳其。该集团于3月形成，重点关注地区安全以及美国与伊朗之间的斡旋努力。

达尔还会见了德国外交部长瓦德富尔。双方讨论了巴基斯坦与德国关系、地区和国际事态，以及为加强和平与稳定而开展对话和保持持续国际参与的必要性。巴基斯坦外长欢迎德国、法国、意大利和英国与R-4机制进行互动。

R-4与英国、法国、德国和意大利代表的磋商将致力于讨论地区事态和协调一致的外交方式。英国方面表示，讨论将涉及霍尔木兹海峡和沙特阿拉伯局势。一名土耳其外交消息人士告诉路透社，与会者还将提出霍尔木兹海峡和曼德海峡航行自由问题。

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