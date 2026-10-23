Глава МИД Пакистана Дар провел встречи в Стамбуле — Dawn

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар встретился в Стамбуле с главами МИД Турции Хаканом Фиданом, Египта Бадром Абделатти и Германии Йоханном Вадефулем. Переговоры состоялись на полях встреч в формате R-4 и консультаций с европейскими дипломатами, сообщает Dawn.

Переговоры с Турцией и Египтом

Во время встречи с Фиданом Дар поблагодарил Турцию за организацию переговоров. Стороны обсудили двусторонние отношения и региональную ситуацию, в частности на Ближнем Востоке и в Палестине. Они выразили обеспокоенность угрозами региональной стабильности и подчеркнули важность диалога, дипломатии и скоординированных усилий для поддержания мира и безопасности.

Главы МИД Пакистана и Турции также осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию и подтвердили намерение тесно координировать действия по региональным вопросам, в том числе в рамках Мекканского оборонного соглашения.

На переговорах с Абделатти пакистанский и египетский министры обменялись оценками региональных и международных событий. Они обсудили ситуацию в Палестине и на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость продолжительного диалога и дипломатических усилий. Стороны также договорились активизировать сотрудничество в торговле, деловых связях, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортном сообщении, возобновляемой энергетике, обороне и контактах между людьми.

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Формат R-4 и европейские консультации

В группу R-4 входят Пакистан, Египет, Саудовская Аравия и Турция. Группа, сформировавшаяся в марте, сосредоточена на региональной безопасности и посреднических усилиях между США и Ираном.

Дар также встретился с министром иностранных дел Германии Вадефулем. Они обсудили пакистано-германские отношения, региональные и международные события, а также необходимость диалога и устойчивого международного вовлечения для укрепления мира и стабильности. Пакистанский министр приветствовал взаимодействие Германии, Франции, Италии и Великобритании с форматом R-4.

Консультации R-4 с представителями Великобритании, Франции, Германии и Италии должны быть посвящены региональным событиям и скоординированным дипломатическим подходам. Британская сторона заявила, что обсуждения будут касаться Ормузского пролива и ситуации в Саудовской Аравии. Турецкий дипломатический источник сообщил Reuters, что участники также затронут вопрос свободы судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

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