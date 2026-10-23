Глава МЗС Пакистану Дар провів зустрічі в Стамбулі — Dawn

Віце-прем’єр і міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар у Стамбулі зустрівся з главами МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, Єгипту Бадром Абделатті та Німеччини Йоганном Вадефулем. Переговори відбулися на полях зустрічей формату R-4 та консультацій із європейськими дипломатами, повідомляє Dawn.

Переговори з Туреччиною та Єгиптом

Під час зустрічі з Фіданом Дар подякував Туреччині за організацію переговорів. Сторони обговорили двосторонні відносини та регіональну ситуацію, зокрема на Близькому Сході й у Палестині. Вони висловили занепокоєння загрозами регіональній стабільності та наголосили на важливості діалогу, дипломатії й скоординованих зусиль для підтримання миру та безпеки.

Глави МЗС Пакистану й Туреччини також засудили атаки хуситів на Саудівську Аравію та підтвердили намір тісно координувати дії з регіональних питань, зокрема в межах Мекканської оборонної угоди.

На переговорах з Абделатті пакистанський і єгипетський міністри обмінялися оцінками регіональних і міжнародних подій. Вони обговорили ситуацію в Палестині та на Близькому Сході, наголосивши на потребі тривалого діалогу й дипломатичних зусиль. Сторони також домовилися активізувати співпрацю в торгівлі, зв’язках між бізнесом, сільському господарстві, фармацевтиці, транспортному сполученні, відновлюваній енергетиці, обороні та контактах між людьми.

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Формат R-4 та європейські консультації

До групи R-4 входять Пакистан, Єгипет, Саудівська Аравія та Туреччина. Група, що сформувалася у березні, зосереджується на регіональній безпеці та посередницьких зусиллях між США й Іраном.

Дар також зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Вадефулем. Вони обговорили пакистансько-німецькі відносини, регіональні та міжнародні події, а також необхідність діалогу й сталого міжнародного залучення для зміцнення миру та стабільності. Пакистанський міністр привітав взаємодію Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії з форматом R-4.

Консультації R-4 з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії мають бути присвячені регіональним подіям і скоординованим дипломатичним підходам. Британська сторона заявила, що обговорення стосуватимуться Ормузької протоки та ситуації в Саудівській Аравії. Турецьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що учасники також порушать питання свободи судноплавства в Ормузькій та Баб-ель-Мандебській протоках.

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