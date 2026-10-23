Szef pakistańskiego MSZ Dar odbył spotkania w Stambule — Dawn

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar spotkał się w Stambule z ministrami spraw zagranicznych Turcji Hakanem Fidanem, Egiptu Badrem Abdelattym oraz Niemiec Johannem Wadephulem. Rozmowy odbyły się na marginesie spotkań w formacie R-4 i konsultacji z europejskimi dyplomatami, informuje Dawn.

Rozmowy z Turcją i Egiptem

Podczas spotkania z Fidanem Dar podziękował Turcji za zorganizowanie rozmów. Strony omówiły stosunki dwustronne i sytuację regionalną, w szczególności na Bliskim Wschodzie i w Palestynie. Wyraziły zaniepokojenie zagrożeniami dla stabilności regionalnej i podkreśliły znaczenie dialogu, dyplomacji oraz skoordynowanych działań na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa.

Szefowie MSZ Pakistanu i Turcji potępili również ataki Huti na Arabię Saudyjską oraz potwierdzili zamiar ścisłej koordynacji działań w kwestiach regionalnych, w tym w ramach Mekkańskiego porozumienia obronnego.

Podczas rozmów z Abdelattym ministrowie Pakistanu i Egiptu wymienili oceny wydarzeń regionalnych i międzynarodowych. Omówili sytuację w Palestynie i na Bliskim Wschodzie, podkreślając potrzebę trwałego dialogu i wysiłków dyplomatycznych. Strony uzgodniły także zintensyfikowanie współpracy w handlu, kontaktach biznesowych, rolnictwie, farmaceutyce, połączeniach transportowych, energii odnawialnej, obronności oraz kontaktach międzyludzkich.

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Format R-4 i konsultacje europejskie

Do grupy R-4 należą Pakistan, Egipt, Arabia Saudyjska i Turcja. Grupa, która powstała w marcu, koncentruje się na bezpieczeństwie regionalnym oraz działaniach mediacyjnych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Dar spotkał się także z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Wadephulem. Omówili stosunki pakistańsko-niemieckie, wydarzenia regionalne i międzynarodowe, a także potrzebę dialogu i trwałego zaangażowania międzynarodowego w celu wzmocnienia pokoju i stabilności. Pakistański minister z zadowoleniem przyjął zaangażowanie Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii w format R-4.

Konsultacje R-4 z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch mają być poświęcone wydarzeniom regionalnym i skoordynowanym podejściom dyplomatycznym. Strona brytyjska oświadczyła, że rozmowy będą dotyczyć Cieśniny Ormuz oraz sytuacji w Arabii Saudyjskiej. Tureckie źródło dyplomatyczne przekazało Reutersowi, że uczestnicy poruszą również kwestię swobody żeglugi w Cieśninie Ormuz i cieśninie Bab al-Mandab.

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