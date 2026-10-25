W Kenii autobus zderzył się z ciężarówką — zginęły 22 osoby — Nation Kenya
W Kenii 22 osoby zginęły w wyniku zderzenia autobusu z ciężarówką w rejonie Kanga na trasie Mombasa–Nairobi. Do wypadku doszło rano 25 października, gdy autobus jechał w kierunku Mombasy.
Ofiary śmiertelne i poszkodowani
Jak informuje Nation Kenya, 18 pasażerów zginęło na miejscu wypadku. Kolejne cztery osoby zmarły z powodu obrażeń podczas leczenia w szpitalu podokręgowym Mtito Andei.
Szef służby zdrowia hrabstwa Makueni Garvey Muley poinformował, że w szpitalu leczonych jest 16 poszkodowanych. Kolejnych dwóch pacjentów skierowano do szpitala podokręgowego w Makindu.
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Śledztwo w sprawie okoliczności wypadku
Według świadków zderzenie nastąpiło około godziny 7:45. Rozmówca publikacji przekazał, że autobus wracał z pogrzebu w zachodniej Kenii i jechał do Mombasy.
Komisarz hrabstwa Makueni Abdullahi Khalif ogłosił rozpoczęcie śledztwa w sprawie okoliczności wypadku. Dyrektor medyczny szpitala Kelvin Wamalwa zaznaczył, że ranni są w stanie krytycznym.