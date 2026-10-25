W Kenii 22 osoby zginęły w wyniku zderzenia autobusu z ciężarówką w rejonie Kanga na trasie Mombasa–Nairobi. Do wypadku doszło rano 25 października, gdy autobus jechał w kierunku Mombasy.

Ofiary śmiertelne i poszkodowani

Jak informuje Nation Kenya, 18 pasażerów zginęło na miejscu wypadku. Kolejne cztery osoby zmarły z powodu obrażeń podczas leczenia w szpitalu podokręgowym Mtito Andei.

Szef służby zdrowia hrabstwa Makueni Garvey Muley poinformował, że w szpitalu leczonych jest 16 poszkodowanych. Kolejnych dwóch pacjentów skierowano do szpitala podokręgowego w Makindu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo w sprawie okoliczności wypadku

Według świadków zderzenie nastąpiło około godziny 7:45. Rozmówca publikacji przekazał, że autobus wracał z pogrzebu w zachodniej Kenii i jechał do Mombasy.

Komisarz hrabstwa Makueni Abdullahi Khalif ogłosił rozpoczęcie śledztwa w sprawie okoliczności wypadku. Dyrektor medyczny szpitala Kelvin Wamalwa zaznaczył, że ranni są w stanie krytycznym.

Czytaj nas na