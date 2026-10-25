巴基斯坦安全部队称，在俾路支省基拉赛富拉县的一次情报行动中击毙了一名武装分子指挥官。据《黎明报》援引巴基斯坦国家广播电台和安全部门消息人士的报道，死者被确认为阿迪尔·沙阿，别名达尔韦什。

国家广播机构的数据

巴基斯坦国家广播电台报道称，沙阿属于“Fitna al-Khawarij”，这是巴基斯坦当局用来称呼被禁组织巴基斯坦塔利班运动武装分子的术语。

据该广播机构的消息人士称，阿迪尔·沙阿自2020年12月起与该组织有关联，并自2024年起负责其财务事务。巴基斯坦国家广播电台称，此次行动是在“Radd-ul-Fitna-3”行动框架内进行的，安全部队在该框架下于俾路支省开展针对武装分子的行动。

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针对沙阿的指控

据安全部门消息人士称，沙阿协助为“外国武装分子”在俾路支省的若布、谢拉尼和沙巴尼安排永久居所。他还被指控自2022年以来袭击安全人员并实施绑架勒索。

国家广播机构报道称，针对沙阿已登记19份初步信息报告（FIR），并悬赏250万巴基斯坦卢比。根据巴基斯坦冲突与安全研究所的数据，该国9月份记录了225起袭击，比8月份增加13.1%。其中，俾路支省的袭击数量最多，达131起。

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