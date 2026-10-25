Силы безопасности Пакистана заявили о ликвидации командира боевиков во время разведывательной операции в округе Кила-Сайфулла в провинции Белуджистан. По данным Dawn, ссылающейся на государственное Radio Pakistan и источники в сфере безопасности, погибшего идентифицировали как Адиля Шаха, также известного под псевдонимом Дарвеш.

Данные государственного вещателя

Radio Pakistan сообщило, что Шах принадлежал к «Фитна аль-Хаваридж» — термину, которым пакистанские власти называют боевиков запрещенной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан».

По утверждению источников вещателя, Адиль Шах был связан с группировкой с декабря 2020 года, а с 2024 года отвечал за ее финансовые дела. Операция, по сообщению Radio Pakistan, состоялась в рамках кампании «Радд-уль-Фитна-3», в ходе которой силовики проводят операции против боевиков в Белуджистане.

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Обвинения против Шаха

По версии источников в сфере безопасности, Шах содействовал обустройству постоянных мест проживания для «иностранных боевиков» в Жобе, Шерани и Шабани в Белуджистане. Его также обвиняли в нападениях на силовиков и похищениях людей ради выкупа с 2022 года.

Государственный вещатель сообщил, что в отношении Шаха зарегистрировали 19 первичных информационных сообщений (FIR), а также объявили вознаграждение в размере 2,5 млн пакистанских рупий. По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, в сентябре в стране зафиксировали 225 атак — на 13,1% больше, чем в августе. Больше всего нападений, 131, пришлось на Белуджистан.

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