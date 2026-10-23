Суд в Аргентине огласит 22 декабря приговор по делу о смерти футболиста Диего Марадоны. Слушания в отношении семи медицинских работников завершились после шести месяцев рассмотрения, сообщает Buenos Aires Times.

Председательствующий судья Альберто Гайг заявил, что приговор и возможные наказания будут оглашены в полдень по местному времени. Старшая дочь футболиста Дальма Марадона после завершения слушаний выразила надежду, что ее отец получит справедливость.

Обвинения против медиков

Процесс начался в апреле и включал 51 слушание и показания более 70 свидетелей. Прокуратура просит назначить шестерым обвиняемым от четырех до 12 лет лишения свободы. Им вменяют убийство с dolo eventual — юридической категорией, применяемой, когда лицо, по версии обвинения, осознавало, что его действия или бездействие могут привести к смерти.

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Для личного врача Марадоны Леопольдо Луке прокуроры требуют 12 лет лишения свободы, для медицинской координаторки Нэнси Форлини — 10 лет, для психиатра Агустины Косачов — восемь лет. В то же время суд оправдал клинического врача Педро Ди Спанью, поскольку ни одна из сторон не поддержала обвинение против него.

Позиция защиты

Луке настаивал на своей невиновности и заявил, что смерть футболиста причинила ему боль. Его защита отвергла утверждения прокуратуры о предсказуемости смерти, назвав врача «козлом отпущения». Адвокаты утверждали, что Луке не контролировал ежедневный уход за Марадоной в арендованном доме.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от сердечно-дыхательной остановки и отека легких. В то время он восстанавливался после нейрохирургического вмешательства в арендованной частной резиденции в Тигре, к северу от Буэнос-Айреса, где получал медицинскую помощь на дому. Прокуратура указывала на почти полное отсутствие медицинского оборудования, в частности больничной кровати и дефибриллятора, а также на отсутствие легкодоступной машины скорой помощи.

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