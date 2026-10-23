Sąd w Argentynie ogłosi 22 grudnia wyrok w sprawie śmierci piłkarza Diego Maradony. Rozprawy dotyczące siedmiorga pracowników medycznych zakończyły się po sześciu miesiącach postępowania, informuje Buenos Aires Times.

Sędzia przewodniczący Alberto Gaig oświadczył, że wyrok i ewentualne kary zostaną ogłoszone w południe czasu lokalnego. Najstarsza córka piłkarza, Dalma Maradona, po zakończeniu rozpraw wyraziła nadzieję, że jej ojciec doczeka się sprawiedliwości.

Oskarżenia wobec medyków

Proces rozpoczął się w kwietniu i obejmował 51 rozpraw oraz zeznania ponad 70 świadków. Prokuratura wnosi o kary od czterech do 12 lat więzienia dla sześciorga oskarżonych. Zarzuca się im zabójstwo z dolo eventual — kategorią prawną stosowaną, gdy osoba, według prokuratury, była świadoma, że jej działania lub zaniechania mogą doprowadzić do śmierci.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dla osobistego lekarza Maradony, Leopoldo Luque, prokuratorzy żądają 12 lat pozbawienia wolności, dla koordynatorki medycznej Nancy Forlini — 10 lat, a dla psychiatry Agustiny Cosachov — ośmiu lat. Jednocześnie sąd uniewinnił lekarza klinicznego Pedro Di Spagnę, ponieważ żadna ze stron nie podtrzymała oskarżenia przeciwko niemu.

Stanowisko obrony

Luque podkreślił swoją niewinność i oświadczył, że śmierć piłkarza sprawiła mu ból. Jego obrona odrzuciła twierdzenia prokuratury o przewidywalności śmierci, nazywając lekarza „kozłem ofiarnym”. Adwokaci twierdzili, że Luque nie kontrolował codziennej opieki nad Maradoną w wynajętym domu.

Diego Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku w wieku 60 lat wskutek zatrzymania krążeniowo-oddechowego i obrzęku płuc. W tym czasie dochodził do siebie po zabiegu neurochirurgicznym w wynajętej prywatnej rezydencji w Tigre, na północ od Buenos Aires, gdzie otrzymywał opiekę medyczną w domu. Prokuratura wskazywała na niemal całkowity brak sprzętu medycznego, w tym łóżka szpitalnego i defibrylatora, a także na brak łatwo dostępnej karetki pogotowia.

Czytaj nas na