Turcja oczekuje, że Katar prześle projekt umowy dotyczącej sprzedaży myśliwców Eurofighter Typhoon oraz projekt programu szkoleniowego. Poinformowało o tym tureckie Ministerstwo Obrony, pisze „The Jerusalem Post”.

Negocjacje z Katarem

Turecki resort obrony oświadczył, że negocjacje w sprawie zakupu samolotów trwają. Delegacje Turcji i Kataru omawiały kwestie techniczne i logistyczne w sierpniu i wrześniu.

W szczególności strony rozważały zakres zakupu samolotów i amunicji, a także szkolenie pilotów oraz specjalistów ds. obsługi technicznej. Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało, że oczekuje od Kataru przygotowanych projektów programu szkoleniowego i umowy sprzedaży, które mają zostać przekazane Ankarze.

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Porozumienie z Wielką Brytanią

W ubiegłym roku sojusznicy z NATO, Turcja i Wielka Brytania, zawarli umowę dotyczącą zakupu 20 myśliwców Eurofighter Typhoon. Zgodnie z tym porozumieniem Katar i Oman mogą dostarczyć Turcji część własnych samolotów tego typu, jednak wymagane są do tego odrębne umowy sprzedaży.

Ankara deklarowała również zamiar zakupu kolejnych 24 myśliwców od Kataru i Omanu, jednak postępy w realizacji tego zakupu były ograniczone. Ministerstwo zaznaczyło także, że budżet obronny Turcji na 2027 rok został zwiększony ze względu na krajowe projekty w zakresie obrony powietrznej, program myśliwca KAAN, rozwój dronów i budowę statków.

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