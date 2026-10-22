Parlament Terytorium Północnego w Australii przyjął wniosek potępiający posła opozycyjnej Partii Pracy Chanseya Paecha za jego komentarze dla mediów dotyczące śmierci pięcioletniej Kumanjayi Little Baby. Inicjatorką wniosku była minister ds. dzieci i rodzin Robyn Cahill, podaje ABC News.

Stanowisko minister

Cahill oświadczyła w parlamencie, że w sprawie śmierci dziewczynki jest oskarżony, a postępowanie jest rozpatrywane przez sąd. Jak zaznaczyła, parlamentarzyści muszą ostrożnie dobierać słowa, aby sprawiedliwość nie tylko została wymierzona, lecz także była widoczna dla społeczeństwa.

Minister określiła komentarze Paecha jako skupione na oskarżonym i zasługujące na potępienie. Stwierdziła, że wypowiedzi tych nie można usprawiedliwiać ani żałobą, ani motywami politycznymi, ani niezadowoleniem z działań rządu.

Odpowiedź Chanseya Paecha

Paech oskarżył rząd o upolitycznianie śmierci dziecka przez poddanie wniosku pod głosowanie. Powiedział, że wspierał rodzinę dziewczynki w Alice Springs, pomagał jej podczas uroczystości żałobnych i nie ma zamiaru przepraszać za występowanie przeciwko niesprawiedliwości.

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Poseł oświadczył również, że okoliczności śmierci dziecka są już omawiane w lokalnych społecznościach, i oskarżył Cahill o przekazywanie informacji mediom.

Pytania o ujawnienie danych

Raport Grega Shanahana i Karen Webb, opublikowany we wtorek, wykazał istotne niedociągnięcia w pracy Departamentu ds. Dzieci i Rodzin Terytorium Północnego. Po jego publikacji Paech i szereg organizacji zajmujących się ochroną dzieci skrytykowali rząd za skoncentrowanie kontroli wyłącznie na pracy departamentu, bez należytego uwzględnienia systemów wykonywania kar, wymiaru sprawiedliwości, przemocy domowej i mieszkalnictwa.

Podczas pytań parlamentarnych poseł Dheran Young zapytał, czy departament bada okoliczności ujawnienia poufnej informacji, że Jefferson Lewis był jedną z pięciu wskazanych bezpiecznych osób dorosłych w życiu dziewczynki. Lewis jest oskarżony o jej zabójstwo; nie zadeklarował jeszcze, czy przyznaje się do winy, i nie stanął przed sądem. Cahill nie sprecyzowała, czy prowadzone jest dochodzenie, lecz stwierdziła, że pojawienie się takich informacji w przestrzeni publicznej jest powodem do niepokoju.

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