W RPA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje 10 listopada uruchomić internetowy system rejestracji dla osób ubiegających się o azyl. Po dokonaniu rezerwacji będą one mogły stawić się na osobistą wizytę w jednym z biur przyjmowania uchodźców. Według minister sprawiedliwości Mamoloko Kubayi potwierdzenie rezerwacji ma chronić wnioskodawców przed aresztowaniem lub deportacją do czasu ostatecznej decyzji w ich sprawach.

Jak informuje Daily Maverick, osobom przebywającym w zatrzymaniu policyjnym lub imigracyjnym również zostanie zapewniona pomoc w rejestracji za pośrednictwem urzędników, przedstawicieli prawnych i partnerów społeczeństwa obywatelskiego. Kubayi oświadczyła, że strażnicy graniczni, policja i inne organy ścigania zostaną poinformowani, iż posiadacze potwierdzeń nie powinni być zatrzymywani ani deportowani z powodu braku legalnego statusu do czasu ostatecznego rozpatrzenia ich wniosków.

Sądy i zamknięte biura

System udzielania azylu w RPA był faktycznie zamknięty dla nowych wnioskodawców od stycznia 2020 roku. Wiązało się to ze zmianami w ustawie o uchodźcach, które pozwalały urzędnikom imigracyjnym odmawiać osobom bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w kraju.

We wrześniu 2024 roku Scalabrini Centre of Cape Town uzyskało tymczasowy zakaz deportacji osób, które zadeklarowały zamiar złożenia wniosku o azyl, nawet jeśli nie miały odpowiedniego zezwolenia. 7 lipca 2026 roku Trybunał Konstytucyjny RPA podtrzymał orzeczenie Sądu Najwyższego z 2025 roku, w którym nowe przepisy uznano za niekonstytucyjne ze względu na ryzyko odesłania ludzi do niebezpieczeństwa w ich krajach pochodzenia.

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28 września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postanowiło wykonać orzeczenie sądu i otworzyć biura przyjmowania uchodźców, co spowodowało długie kolejki w różnych częściach kraju. W Durbanie uczestnicy protestów antyimigracyjnych, z których część organizowały March and March oraz Operation Dudula, nękali i atakowali osoby ubiegające się o azyl. Około 25 osobom postawiono zarzuty w sprawie przemocy w mieście. Później ministerstwo ponownie zamknęło biura, powołując się na „nieprzewidziane konsekwencje”.

Historie osób ubiegających się o azyl

Brian, Zimbabwejczyk, który poprosił o niepodawanie jego nazwiska, powiedział, że przybył do RPA w 2022 roku, uciekając, jak twierdzi, przed torturami i możliwym aresztowaniem w związku z przejmowaniem ziemi w Zimbabwe. W czerwcu 2026 roku stracił pracę barmana w Gqeberha, gdy pracodawca zażądał ważnego zezwolenia.

João z Mozambiku przekazał, że wyjechał po wybuchu przemocy politycznej po wyborach w październiku 2024 roku. Po zakończeniu 30-dniowego okresu bezwizowego nie mógł uzyskać dokumentów osoby ubiegającej się o azyl z powodu zamknięcia biur przyjmowania. Przedstawicielka Lawyers for Human Rights Sharon Ekambaram powiedziała, że wszystkie trzy osoby przedstawione w reportażu, w tym mężczyzna z Somalii, mają podstawy, by ubiegać się o ochronę międzynarodową.

Według danych UNHCR liczba uznanych uchodźców w RPA spadła z 91 018 w 2016 roku do 55 177 w 2025 roku. Liczba osób ubiegających się o azyl zmniejszyła się w tym okresie z 218 275 do 82 358 osób.

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