南非计划为寻求庇护者推出在线预约系统——Daily Maverick

南非内政部计划于11月10日为寻求庇护者推出在线预约系统。完成预约后，他们将能够前往其中一个难民接待办公室进行现场办理。司法部长马莫洛科·库巴伊表示，预约凭证应在案件作出最终决定前保护申请人免遭逮捕或驱逐出境。

据Daily Maverick报道，对于被警方或移民部门拘留的人，也将通过官员、法律代表和民间社会伙伴提供登记协助。库巴伊表示，边防人员、警方和其他执法机构将被告知：在申请得到最终审议前，不应因持有凭证者缺乏合法身份而拘留或驱逐他们。

法院与关闭的办公室

自2020年1月以来，南非的庇护制度实际上一直对新申请人关闭。这与《难民法》的修订有关，修订允许移民官员拒绝没有有效居留文件的人。

2024年9月，开普敦斯卡拉布里尼中心取得了一项临时禁令，禁止驱逐已表示打算申请庇护的人，即使他们没有相关许可。2026年7月7日，南非宪法法院维持了高等法院2025年的裁决，该裁决认定新规定违宪，因为这些规定存在将人们送回其原籍国危险处境的风险。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

9月28日，内政部决定执行法院裁决并开放难民接待办公室，这导致该国不同地区出现长队。在德班，反移民抗议活动的参与者——其中部分活动由March and March和Operation Dudula组织——骚扰并袭击了寻求庇护者。约25人因该市暴力事件被提出指控。随后，该部门以“不可预见的后果”为由再次关闭了这些办公室。

寻求庇护者的故事

来自津巴布韦的布赖恩要求不透露其姓氏。他说，自己于2022年来到南非，据他所述，是为逃离津巴布韦因土地侵占而可能遭受的酷刑和逮捕。2026年6月，当雇主要求出示有效许可时，他失去了在格克贝哈担任酒保的工作。

来自莫桑比克的若昂表示，他是在2024年10月选举后爆发政治暴力后离开的。其30天免签期限结束后，由于接待办公室关闭，他无法办理寻求庇护者文件。人权律师组织Lawyers for Human Rights的代表莎伦·埃坎巴拉姆表示，报道中的三名当事人，包括一名来自索马里的男子，都有理由寻求国际保护。

根据联合国难民署的数据，南非获得承认的难民人数从2016年的91,018人降至2025年的55,177人。同一时期，寻求庇护者人数从218,275人减少至82,358人。

关注我们在