В ЮАР Министерство внутренних дел планирует 10 ноября запустить онлайн-систему записи для просителей убежища. После бронирования они смогут прийти на личный прием в один из офисов приема беженцев. По словам министра юстиции Мамолоко Кубайи, квитанция о записи должна защищать заявителей от ареста или депортации до окончательного решения по их делам.

Как сообщает Daily Maverick, для людей, находящихся под полицейским или иммиграционным задержанием, также предусмотрят помощь с регистрацией через должностных лиц, юридических представителей и партнеров из гражданского общества. Кубайи заявила, что пограничников, полицию и другие правоохранительные органы проинформируют: владельцев квитанций не следует задерживать или депортировать из-за отсутствия законного статуса до окончательного рассмотрения их заявлений.

Суды и закрытые офисы

Система предоставления убежища в ЮАР фактически была закрыта для новых заявителей с января 2020 года. Это связано с изменениями в Законе о беженцах, которые позволяли иммиграционным должностным лицам отказывать людям без действительных документов на пребывание в стране.

В сентябре 2024 года Scalabrini Centre of Cape Town добился временного запрета на депортацию людей, заявивших о намерении подать ходатайство о предоставлении убежища, даже если у них не было соответствующего разрешения. 7 июля 2026 года Конституционный суд ЮАР подтвердил решение Высокого суда 2025 года, которым новые нормы были признаны неконституционными из-за риска возвращения людей в опасность в странах их происхождения.

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28 сентября Министерство внутренних дел решило исполнить судебное решение и открыть офисы приема беженцев, что привело к большим очередям в различных частях страны. В Дурбане участники антииммигрантских протестов, часть которых организовали March and March и Operation Dudula, преследовали и нападали на просителей убежища. Обвинения по делу о насилии в городе были предъявлены примерно 25 людям. Позднее министерство вновь закрыло офисы, сославшись на «непредвиденные последствия».

Истории просителей убежища

Зимбабвиец Брайан, попросивший не называть его фамилию, рассказал, что прибыл в ЮАР в 2022 году, спасаясь, по его словам, от пыток и возможного ареста из-за захватов земель в Зимбабве. В июне 2026 года он потерял работу бармена в Гкеберхе, когда работодатель потребовал действительное разрешение.

Жоау из Мозамбика сообщил, что уехал после политического насилия, вспыхнувшего после выборов в октябре 2024 года. После окончания безвизового 30-дневного срока он не смог оформить документы просителя убежища из-за закрытых офисов приема. Представительница Lawyers for Human Rights Шарон Экамбарам сказала, что все трое героев репортажа, в том числе мужчина из Сомали, имеют основания претендовать на международную защиту.

По данным УВКБ ООН, число признанных беженцев в ЮАР сократилось с 91 018 в 2016 году до 55 177 в 2025 году. Число просителей убежища за этот период уменьшилось с 218 275 до 82 358 человек.

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