На Суматре оползень убил четырех золотоискателей — Mongabay

В лесу Джоронг-Джуджутан в округе Южный Солок на индонезийском острове Суматра в результате оползня погибли четверо золотоискателей. Склон обрушился ранним утром 6 октября. Тела мужчин извлекли из-под слоя грязи и камней около 5:00 — примерно через четыре часа после оползня, сообщает Mongabay.

Грязь помешала спасательной операции

По словам начальника полиции округа Южный Солок Андреаналдо Адеми, находившиеся рядом рабочие пытались помочь пострадавшим. Однако толстый слой грязи и камней не позволил спасти четырех мужчин.

Аварии на незаконных золотых рудниках неоднократно приводили к гибели людей в провинции Западная Суматра. Оползни, засыпавшие шахтеров, также происходили в округах Сиджунджунг, Солок, Южный Солок и Западный Пасаман. По данным западносуматранского отделения экологической организации Walhi, за последние 15 лет в провинции погибли 52 шахтера. Глава регионального отделения организации Томми Адам заявил, что реальное число жертв может быть значительно выше.

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В мае девять шахтеров погибли в Западной Суматре после того, как сильные ливни вызвали обрушение 30-метрового склона на нелегальном золотом руднике. Глава деревни, где произошла та трагедия, предположил, что высокие цены на золото могут побуждать молодых мужчин заниматься нелегальной добычей.

Нелегальные рудники возобновляют работу

Ранее ведомство энергетики и горнодобывающей промышленности Западной Суматры оценивало количество незаконных рудников в провинции в 300. По оценке ведомства, их деятельность обходится государству примерно в 6 трлн индонезийских рупий, или $332 млн. По словам Адеми, полиция проводит рейды в лесах и изымает экскаваторы, однако некоторые рудники возобновляют работу после проверок.

Не менее 20 млн человек примерно в 80 странах работают в неформальном и незаконном секторе добычи золота. Они подвергаются риску производственных аварий и вреда здоровью из-за воздействия ртути, которую используют для отделения золота от руды. Профессор Государственного университета Паданга Инданг Девата заявил, что последствия раскопок и использования ртути для окружающей среды региона будут ощущаться годами.

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