Премьер-министр Индии Нарендра Моди 22 октября во время NDTV World Summit в Нью-Дели резко раскритиковал Индийский национальный конгресс и лидера оппозиции Рахула Ганди. Как сообщает NDTV World, глава правительства заявил, что в условиях глобального беспорядка некоторые люди в Индии якобы мечтают о беспорядке в собственной стране.

Критика Конгресса

Моди не назвал Рахула Ганди прямо в начале выступления, однако позже заговорил о неоднократных, по его словам, попытках Конгресса продвигать своего лидера. Премьер сравнил их с запусками на космодроме в Шрихарикоте и назвал эти попытки безуспешными.

Премьер-министр также утверждал, что Конгресс якобы ставит под угрозу достижения, развитие и репутацию Индии, чтобы уберечь одну семью от клейма неудачи. Он заявил, что представители партии ездят за границу, критикуют там Индию и обращаются к иностранцам с просьбой вмешаться.

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Заявления о парламенте

Моди заявил, что семья Неру—Ганди стала бременем для Конгресса. По его словам, высокопоставленные представители партии якобы согласны с такой оценкой и обсуждают это в частном порядке с представителями власти.

Отдельно премьер обвинил Конгресс в том, что партия не дает работать парламенту и не позволяет другим оппозиционным депутатам выступать с критикой правительства. Моди назвал Конгресс «паразитом» и употребил выражение dimagi Naxals, утверждая, что эти силы якобы настолько влияют на партию, что она утратила способность самостоятельно мыслить.

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