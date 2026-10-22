Premier Indii Narendra Modi 22 października podczas NDTV World Summit w Nowym Delhi ostro skrytykował Indyjski Kongres Narodowy i lidera opozycji Rahula Gandhiego. Jak podaje NDTV World, szef rządu oświadczył, że w warunkach globalnego chaosu niektórzy ludzie w Indiach rzekomo marzą o chaosie we własnym kraju.

Krytyka Kongresu

Modi na początku wystąpienia nie wymienił Rahula Gandhiego bezpośrednio, jednak później mówił o wielokrotnych, jak stwierdził, próbach Kongresu promowania swojego lidera. Premier porównał je do startów z kosmodromu w Sriharikocie i nazwał te próby nieskutecznymi.

Premier twierdził także, że Kongres rzekomo naraża osiągnięcia, rozwój i reputację Indii, aby uchronić jedną rodzinę przed piętnem porażki. Oświadczył, że przedstawiciele partii wyjeżdżają za granicę, krytykują tam Indie i zwracają się do cudzoziemców z prośbą o interwencję.

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Wypowiedzi o parlamencie

Modi oświadczył, że rodzina Nehru-Gandhi stała się ciężarem dla Kongresu. Według niego wysokiej rangi działacze partii rzekomo zgadzają się z taką oceną i prywatnie omawiają to z przedstawicielami władz.

Osobno premier oskarżył Kongres o uniemożliwianie pracy parlamentu i niedopuszczanie innych opozycyjnych deputowanych do krytykowania rządu. Modi nazwał Kongres „pasożytem” i użył wyrażenia dimagi Naxals, twierdząc, że siły te rzekomo wpływają na partię tak silnie, iż utraciła ona zdolność samodzielnego myślenia.

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