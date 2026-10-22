Моді на саміті NDTV розкритикував Конгрес і Рахула Ганді — NDTV World

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 22 жовтня під час NDTV World Summit у Нью-Делі різко розкритикував Індійський національний конгрес і лідера опозиції Рахула Ганді. Як повідомляє NDTV World, глава уряду заявив, що в умовах глобального безладу деякі люди в Індії нібито мріють про безлад у власній країні.

Критика Конгресу

Моді не назвав Рахула Ганді прямо на початку виступу, однак згодом заговорив про неодноразові, за його словами, спроби Конгресу просувати свого лідера. Прем’єр порівняв їх із запусками на космодромі в Шріхарікоті та назвав ці спроби безуспішними.

Прем’єр-міністр також стверджував, що Конгрес нібито ставить під загрозу досягнення, розвиток і репутацію Індії, щоб уберегти одну родину від тавра невдачі. Він заявив, що представники партії їздять за кордон, критикують там Індію та звертаються до іноземців із проханням втрутитися.

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Заяви про парламент

Моді заявив, що родина Неру—Ганді стала тягарем для Конгресу. За його словами, високопосадовці партії нібито погоджуються з такою оцінкою та обговорюють це приватно з представниками влади.

Окремо прем’єр звинуватив Конгрес у тому, що партія не дає працювати парламенту й не дозволяє іншим опозиційним депутатам виступати з критикою уряду. Моді назвав Конгрес «паразитом» і вжив вислів dimagi Naxals, стверджуючи, що ці сили нібито настільки впливають на партію, що вона втратила здатність самостійно мислити.

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