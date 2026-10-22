印度总理纳伦德拉·莫迪10月22日在新德里举行的NDTV World Summit上严厉批评了印度国民大会党和反对派领袖拉胡尔·甘地。据NDTV World报道，这位政府首脑表示，在全球混乱的背景下，印度国内一些人据称梦想着本国陷入混乱。

对国大党的批评

莫迪在演讲开始时没有直接点名拉胡尔·甘地，但随后谈到国大党多次试图推介其领导人。他将这些尝试比作从斯里哈里科塔航天发射场进行的发射，并称这些尝试没有成功。

这位总理还声称，国大党据称为了让一个家族免受失败污名，而危及印度的成就、发展和声誉。他表示，该党代表出国后在那里批评印度，并请求外国人进行干预。

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关于议会的表态

莫迪表示，尼赫鲁—甘地家族已成为国大党的负担。据他称，该党的高级官员据称同意这一评价，并私下与政府代表讨论此事。

此外，这位总理指责国大党阻碍议会工作，并不允许其他反对派议员批评政府。莫迪称国大党为“寄生虫”，并使用了dimagi Naxals这一说法，声称这些力量据称对该党影响如此之大，以至于该党已失去独立思考的能力。

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