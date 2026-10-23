黎巴嫩军队与英国军人参与的为期三周的“雪松飞马2026”联合军演已在黎巴嫩结束。演习在贝鲁特以东的哈马纳军营举行，《The National》报道。

模拟直升机突击

参加演习的包括黎巴嫩精锐空中突击团军人以及苏格兰皇家团第4营军人。美国、卡塔尔和约旦等另外六个国家的代表也参与了此次活动。

最后阶段为模拟突击行动。黎巴嫩武装部队的直升机飞越山谷，将英国和黎巴嫩军人投送至一栋建筑的屋顶，随后他们从那里演练了进攻。该媒体称，演习情景包括模拟使用无人机、直升机和中口径武器消灭一个恐怖组织。

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两国军队合作

英国分队指挥官亚历克斯·菲利普斯中校表示，此次演习使两国军人能够相互借鉴经验并加强相互支持。英国分队通常驻扎在塞浦路斯的德凯利亚驻军地。

这是自2023年10月7日哈马斯领导的袭击事件后以色列在加沙发动战争以来，黎巴嫩和英国首次举行联合演习。这些演习延续了2023年9月举行的联合训练，后者被称为英国和黎巴嫩军人参与的规模最大演习。

由于资金和装备有限，黎巴嫩武装部队在很大程度上依赖外国支持。美国支持的和平进程设想，黎巴嫩军队将恢复国家控制，并解除伊朗支持的真主党武装，以换取以色列军队撤出。据《The National》报道，该进程已在很大程度上停滞，真主党则拒绝了6月签署的协议。

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