半岛电视台：苏丹空袭造成至少72名淘金者死亡

10月10日，苏丹红海地区贾巴勒·艾格达特附近发生空袭，造成至少72名手工淘金者死亡。遇难者中包括16岁的阿尔塔伊卜·阿尔哈迪，他在矿场工作仅数月。据半岛电视台报道，此次袭击被归咎于埃及军方。

阿尔塔伊卜6岁时成为孤儿：他的父亲在一口井坍塌后死亡，母亲两个月后去世。14岁时，这名男孩离开白尼罗州的加利村，前往苏丹北部，为年幼的兄弟姐妹挣钱，并帮助他们继续学业。

矿场工作

起初，这名少年从事运输和其他工作，但后来开始在山中寻找黄金。他与大约15名年轻人和儿童一起，使用简单工具从岩石中提取黄金。矿工们将收集到的材料运到附近的选矿厂加工。

一名矿工称，该团体可能工作两到三周，才能找到一克或更少的黄金。出售这一数量后，参与者分得约100美元。收入取决于找到的黄金数量、设备和燃料开支，以及与投资者或设备所有者的协议。

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一名目击者说，在与阿尔塔伊卜道别后不到半小时，他就听到了爆炸声。据他所述，人们开始向不同方向逃跑，几分钟内发生了数次袭击。受伤的少年被抬到山边一个较安全的地方，但数小时后死亡。

手工采矿的风险

2023年苏丹军队与准军事快速支援部队之间的战争开始后，数千名没有其他收入来源的人开始在苏丹北部的手工金矿工作。除空袭外，矿工还面临矿井竖井坍塌、地面不稳以及偏远地区医疗服务有限的风险。

据查塔姆研究所的数据，2024年，在政府控制地区，手工和小规模采矿产量为53.71吨，约占苏丹申报黄金产量的83%。该国全部18个州约有100万人从事这一行业，该行业每年为国家带来约10亿美元收入。

埃及当局指控苏丹淘金者越境，并据报道将其中一些人与黄金走私、毒品和人口贩运联系起来。支持这些说法的独立证据很少。据报道，苏丹军事领导人阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉已指示成立一个由检察官、司法部门代表和安全部队参与的委员会，以调查此次袭击。

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