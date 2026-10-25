Не менее 72 старателей погибли при авиаударе в Судане — Al Jazeera

Не менее 72 кустарных золотоискателей погибли при авиаударе 10 октября вблизи Джабаль-эль-Айгдата в регионе Красного моря в Судане. Среди погибших был 16-летний Алтаиб Альхади, который проработал на руднике всего несколько месяцев. Как сообщает Al Jazeera, удар приписывают египетским военным.

Алтаиб осиротел в шесть лет: его отец погиб после обрушения колодца, а мать умерла через два месяца. В 14 лет мальчик уехал из деревни Галли в штате Белый Нил на север Судана, чтобы зарабатывать деньги для младших братьев и сестер и помочь им продолжить обучение.

Работа на руднике

Сначала подросток работал в сфере перевозок и на других работах, но затем начал искать золото в горах. Вместе примерно с 15 молодыми людьми и детьми он добывал золото из камней простыми инструментами. Собранный материал горняки доставляли на соседние мельницы для переработки.

По словам одного из горняков, группа могла работать две-три недели, чтобы найти грамм золота или меньше. После продажи такого объема участники делили около 100 долларов. Заработок зависел от количества найденного золота, расходов на оборудование и топливо, а также договоренностей с инвесторами или владельцами техники.

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Очевидец рассказал, что менее чем через полчаса после прощания с Алтаибом услышал взрывы. По его словам, люди начали разбегаться в разные стороны, а несколько ударов произошли в течение нескольких минут. Раненого подростка перенесли в более безопасное место у горы, однако он умер через несколько часов.

Риски кустарной добычи

После начала войны между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования в 2023 году тысячи людей, не имевших других источников дохода, начали работать на кустарных золотых рудниках на севере Судана. Помимо авиаударов, горняки рискуют из-за обрушений шахтных стволов, неустойчивого грунта и ограниченного доступа к медицинской помощи в отдаленных районах.

По данным Chatham House, в 2024 году на кустарную и маломасштабную добычу пришлось 53,71 тонны, или около 83% задекларированной добычи золота Судана на территориях, контролируемых правительством. В этом секторе во всех 18 штатах страны были заняты около миллиона человек, а ежегодно он приносил стране примерно 1 млрд долларов.

Египетские власти обвиняли суданских золотоискателей в пересечении границы и, по сообщениям, связывали некоторых из них с контрабандой золота, наркотиками и торговлей людьми. Независимых доказательств в поддержку этих утверждений немного. Суданский военный лидер Абдель Фаттах аль-Бурхан, по сообщениям, поручил создать комиссию с участием прокуроров, представителей судебной власти и силовых структур для расследования атаки.

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