Co najmniej 72 rzemieślniczych poszukiwaczy złota zginęło w nalocie 10 października w pobliżu Dżabal al-Ajghdat w regionie Morza Czerwonego w Sudanie. Wśród zabitych był 16-letni Altaib Alhadi, który pracował w kopalni zaledwie od kilku miesięcy. Jak podaje Al Jazeera, atak przypisuje się egipskiemu wojsku.

Altaib został sierotą w wieku sześciu lat: jego ojciec zginął po zawaleniu się studni, a matka zmarła dwa miesiące później. W wieku 14 lat chłopiec wyjechał ze wsi Galli w stanie Nil Biały na północ Sudanu, aby zarabiać pieniądze dla młodszego rodzeństwa i pomóc mu kontynuować naukę.

Praca w kopalni

Początkowo nastolatek pracował w transporcie i przy innych zajęciach, lecz później zaczął szukać złota w górach. Wraz z około 15 młodymi ludźmi i dziećmi wydobywał złoto ze skał prostymi narzędziami. Górnicy dostarczali zebrany materiał do pobliskich młynów w celu przetworzenia.

Według jednego z górników grupa mogła pracować od dwóch do trzech tygodni, aby znaleźć gram złota lub mniej. Po sprzedaży takiej ilości uczestnicy dzielili między siebie około 100 dolarów. Zarobki zależały od ilości znalezionego złota, wydatków na sprzęt i paliwo, a także ustaleń z inwestorami lub właścicielami sprzętu.

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Świadek powiedział, że mniej niż pół godziny po pożegnaniu z Altaibem usłyszał wybuchy. Według niego ludzie zaczęli uciekać w różnych kierunkach, a kilka uderzeń nastąpiło w ciągu kilku minut. Rannego nastolatka przeniesiono w bezpieczniejsze miejsce w pobliżu góry, jednak zmarł kilka godzin później.

Ryzyko rzemieślniczego wydobycia

Po rozpoczęciu w 2023 roku wojny między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia tysiące osób, które nie miały innych źródeł dochodu, zaczęły pracować w rzemieślniczych kopalniach złota na północy Sudanu. Oprócz nalotów górnicy są narażeni na zawalenia szybów, niestabilny grunt i ograniczony dostęp do opieki medycznej w odległych rejonach.

Według Chatham House w 2024 roku wydobycie rzemieślnicze i na małą skalę stanowiło 53,71 tony, czyli około 83% zadeklarowanej produkcji złota w Sudanie na terytoriach kontrolowanych przez rząd. W sektorze tym we wszystkich 18 stanach kraju zatrudnionych było około miliona osób, a rocznie przynosił on krajowi około 1 mld dolarów.

Egipskie władze oskarżały sudańskich poszukiwaczy złota o przekraczanie granicy i według doniesień łączyły niektórych z nich z przemytem złota, narkotykami i handlem ludźmi. Niezależnych dowodów na poparcie tych twierdzeń jest niewiele. Sudański przywódca wojskowy Abdel Fattah al-Burhan miał zlecić utworzenie komisji z udziałem prokuratorów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i sił bezpieczeństwa w celu zbadania ataku.

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