В Ливане завершились трёхнедельные совместные военные учения Pegasus Cedar 2026 с участием военнослужащих ливанской армии и Великобритании. Манёвры прошли в казармах Хаммана к востоку от Бейрута, сообщает The National.

Условный штурм с вертолётами

В учениях участвовали военнослужащие элитного десантно-штурмового полка Ливана и 4-го батальона Королевского полка Шотландии. К мероприятию также привлекли представителей ещё шести стран, среди которых США, Катар и Иордания.

Финальным этапом стала условная штурмовая операция. Вертолёты Ливанских вооружённых сил пролетели над долиной и высадили британских и ливанских военнослужащих на крыше здания, откуда они отработали атаку. По данным издания, сценарий учений предусматривал имитацию ликвидации террористической группы с применением дронов, вертолётов и вооружения среднего калибра.

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Сотрудничество армий

Командир британского контингента подполковник Алекс Филлипс заявил, что учения позволили военным двух стран перенять опыт друг у друга и укрепить взаимную поддержку. Британский контингент обычно базируется в гарнизоне Декелия на Кипре.

Учения стали первыми совместными манёврами Ливана и Великобритании с начала войны Израиля в Газе после нападений, возглавляемых ХАМАС, 7 октября 2023 года. Они продолжили совместные учения, состоявшиеся в сентябре 2023 года и названные крупнейшими с участием британских и ливанских военных.

Ливанские вооружённые силы в значительной степени зависят от иностранной поддержки из-за ограниченного финансирования и оснащения. Поддерживаемый США мирный процесс предусматривал, что ливанская армия восстановит государственный контроль и разоружит поддерживаемую Ираном группировку «Хезболла» в обмен на вывод израильских войск. По данным The National, этот процесс в значительной степени остановился, а «Хезболла» отвергла соглашение, подписанное в июне.

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