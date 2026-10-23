W Libanie zakończyły się trzytygodniowe wspólne ćwiczenia wojskowe Pegasus Cedar 2026 z udziałem żołnierzy armii libańskiej i Wielkiej Brytanii. Manewry odbyły się w koszarach Hammana na wschód od Bejrutu, informuje The National.

Pozorowany szturm z użyciem śmigłowców

W ćwiczeniach uczestniczyli żołnierze elitarnego libańskiego pułku desantowo-szturmowego oraz 4. batalionu Królewskiego Pułku Szkocji. W wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele sześciu innych państw, w tym USA, Kataru i Jordanii.

Finałowym etapem była pozorowana operacja szturmowa. Śmigłowce Libańskich Sił Zbrojnych przeleciały nad doliną i wysadziły brytyjskich oraz libańskich żołnierzy na dachu budynku, skąd przećwiczyli atak. Według publikacji scenariusz ćwiczeń przewidywał symulację likwidacji grupy terrorystycznej z użyciem dronów, śmigłowców i broni średniego kalibru.

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Współpraca armii

Dowódca brytyjskiego kontyngentu, podpułkownik Alex Phillips, oświadczył, że ćwiczenia umożliwiły wojskowym obu krajów wzajemne czerpanie z doświadczeń i wzmocnienie obopólnego wsparcia. Brytyjski kontyngent zwykle stacjonuje w garnizonie Dhekelia na Cyprze.

Ćwiczenia były pierwszymi wspólnymi manewrami Libanu i Wielkiej Brytanii od początku wojny Izraela w Strefie Gazy po atakach kierowanych przez Hamas 7 października 2023 roku. Były kontynuacją wspólnych ćwiczeń przeprowadzonych we wrześniu 2023 roku, które nazwano największymi z udziałem brytyjskich i libańskich wojskowych.

Libańskie Siły Zbrojne w znacznym stopniu zależą od zagranicznego wsparcia z powodu ograniczonego finansowania i wyposażenia. Wspierany przez USA proces pokojowy zakładał, że armia libańska przywróci kontrolę państwa i rozbroi wspieraną przez Iran grupę Hezbollah w zamian za wycofanie wojsk izraelskich. Według The National proces ten w dużej mierze utknął w miejscu, a Hezbollah odrzucił porozumienie podpisane w czerwcu.

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