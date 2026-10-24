W prowincji Córdoba w Argentynie specjaliści zidentyfikowali osiem osób, które zaginęły podczas dyktatury wojskowej w latach 1976–1983. Ich szczątki odkryto w ubiegłym roku w masowym grobie na terenie Loma del Torito, który wcześniej należał do armii argentyńskiej i znajduje się obok byłego tajnego ośrodka zatrzymań i eksterminacji La Perla.

Sędzia federalny Miguel Hugo Vaca Narvaja ogłosił nazwiska czterech kobiet i czterech mężczyzn na konferencji prasowej z udziałem ich krewnych. Jak informuje Buenos Aires Times, od początku kampanii identyfikacyjnej w 2025 roku udało się już ustalić tożsamość 38 osób.

Kogo udało się zidentyfikować

Eksperci zidentyfikowali Néstora Albino Acostę, Pascuala Delfína Ludeñę, Claudia Norberta Nardiniego, Cecilię Alicię Pessinę Libro de Ávilę, Mónicę Protti de Guillén, Mercedes del Valle Ramírez, Maríę Luisę Salto oraz Juana Carlosa Sulié.

Acosta pracował na kolei i został uprowadzony w czerwcu 1976 roku w wieku 21 lat. Ludeña był przedstawicielem związkowym w zakładzie Fiat Concord, a Nardini pracownikiem firmy mleczarskiej SanCor i uczestnikiem ruchu związkowego. Pessina Libro de Ávila była psycholożką i członkinią Komunistycznej Organizacji Władzy Robotniczej; została uprowadzona na oczach córki.

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Protti de Guillén pracowała jako nauczycielka i była aktywistką Partii Komunistycznej. Ramírez uczyła się w szkole średniej, a Salto była studentką medycyny na Narodowym Uniwersytecie w Córdobie i należała do Peronistycznej Młodzieży Studenckiej. Elektryk Sulié został uprowadzony wraz z żoną i ich pięciomiesięcznym synem Sebastiánem; chłopiec został później zwrócony rodzinie, natomiast jego matka wciąż jest uznawana za zaginioną.

Praca ekspertów sądowych

Identyfikację przeprowadzili Argentyński Zespół Antropologii Sądowej, specjaliści z Instytutu Medycyny Sądowej systemu sądownictwa prowincji Córdoba, badacze z Narodowego Uniwersytetu w Río Cuarto oraz biegły sądowy Guillermo Sagripanti. Porównywali próbki DNA, aby ustalić tożsamość zmarłych.

Według organizacji praw człowieka w La Perla podczas dyktatury torturowano i zabito od 2200 do 2500 osób. Śledczy uważają, że wojsko mogło w 1979 roku przewieźć szczątki z innych miejsc do Loma del Torito, aby ukryć dowody przed kontrolą Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka. Argentyński Zespół Antropologii Sądowej oświadczył, że będzie kontynuował identyfikację, dopóki praca nie zostanie zakończona.

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