加沙一所大学遭袭致3人死亡——Dawn

在巴勒斯坦加沙城，以色列对伊斯兰大学发动袭击，造成3人死亡、另有8人受伤。阿什-希法医院表示，在无人机袭击后，医院接收了3名遇难者的遗体，并为伤者提供了救治。

伊斯兰大学的两名消息人士表示，遇难者为行政工作人员，伤者中包括学生。加沙教育部称，袭击发生时学生正在上课。据Dawn报道，以色列军方在回应询问时表示，正在核查这些消息。

教育部声明

加沙教育部谴责此次袭击，并表示，国际社会对针对学生和大学的袭击保持沉默，会助长此类行动继续发生。该部门还声称，战争导致95%的学术机构建筑受损，过去6天内有10名学生和教育工作者死亡。

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加沙地带其他遇难者

加沙民防部门发言人马哈茂德·巴萨勒报告称，同一天在该地带其他地区还有4人死亡。两人在汗尤尼斯南部的一次空袭中死亡，一人在代尔拜莱赫中部死亡，另有一人在加沙地带北部死亡。

根据该地区卫生部门的数据，自已持续一年多的停火开始以来，至少有1500名巴勒斯坦人在加沙地带的以色列袭击中死亡。以色列称有4名以军士兵死亡。巴勒斯坦当局表示，自以色列在加沙发动攻势以来，已有超过7.4万人死亡。

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