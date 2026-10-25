Удар по университету в Газе унес жизни трех человек — Dawn

В городе Газа, Палестина, в результате израильского удара по Исламскому университету погибли три человека, еще восемь получили ранения. Больница «Аш-Шифа» сообщила, что приняла тела трех погибших и оказала помощь пострадавшим после удара беспилотника.

Два собеседника в Исламском университете заявили, что погибшие были сотрудниками администрации, а среди раненых есть студенты. Министерство образования Газы сообщило, что студенты находились на занятиях в момент удара. Как сообщает Dawn, израильские военные в ответ на запрос заявили, что проверяют эти сообщения.

Заявление министерства образования

Министерство образования Газы осудило удар и заявило, что молчание международного сообщества относительно атак на студентов и университеты поощряет продолжение таких действий. В ведомстве также утверждают, что в результате войны было повреждено 95% зданий академических учреждений, а за последние шесть дней погибли 10 студентов и работников сферы образования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие погибшие в секторе Газа

Представитель службы гражданской обороны Газы Махмуд Бассаль сообщил еще о четырех погибших в тот же день в других районах сектора. Два человека погибли в результате авиаудара на юге Хан-Юниса, один человек — в центральной части Дейр-эль-Балаха, еще один — на севере сектора Газа.

По данным органов здравоохранения территории, с начала перемирия, которое действует более года, в результате израильских ударов в секторе Газа погибли как минимум 1500 палестинцев. Израиль заявляет о гибели четырех своих военных. Палестинские власти сообщают, что с начала израильского наступления в Газе погибли более 74 тысяч человек.

Читай нас в