Atak na uniwersytet w Gazie zabił trzy osoby — Dawn

W mieście Gaza w Palestynie w wyniku izraelskiego ataku na Uniwersytet Islamski zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych. Szpital Asz-Szifa poinformował, że przyjął ciała trzech zabitych i udzielił pomocy poszkodowanym po ataku drona.

Dwóch rozmówców na Uniwersytecie Islamskim oświadczyło, że zabici byli pracownikami administracji, a wśród rannych byli studenci. Ministerstwo Edukacji Gazy podało, że studenci byli na zajęciach w chwili ataku. Jak informuje Dawn, izraelskie wojsko w odpowiedzi na zapytanie oświadczyło, że sprawdza te doniesienia.

Oświadczenie ministerstwa edukacji

Ministerstwo Edukacji Gazy potępiło atak i oświadczyło, że milczenie społeczności międzynarodowej wobec ataków na studentów i uniwersytety zachęca do kontynuowania takich działań. Resort twierdzi również, że w wyniku wojny uszkodzonych zostało 95% budynków placówek akademickich, a w ciągu ostatnich sześciu dni zginęło 10 studentów i pracowników oświaty.

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Inni zabici w Strefie Gazy

Rzecznik służby obrony cywilnej Gazy Mahmoud Bassal poinformował o kolejnych czterech zabitych tego samego dnia w innych rejonach strefy. Dwie osoby zginęły w wyniku nalotu na południu Chan Junus, jedna osoba w centralnej części Deir al-Balah, a kolejna na północy Strefy Gazy.

Według organów ochrony zdrowia tego terytorium co najmniej 1500 Palestyńczyków zginęło w Strefie Gazy w wyniku izraelskich ataków od początku obowiązującego od ponad roku zawieszenia broni. Izrael informuje o śmierci czterech swoich żołnierzy. Władze palestyńskie podają, że od początku izraelskiej ofensywy w Gazie zginęło ponad 74 tysiące osób.

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