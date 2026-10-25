加蓬近海钻井平台沉没，一人死亡——TimesLIVE

Borr Drilling公司的Prospector 5钻井平台于周六深夜在加蓬马永巴海岸附近沉没。平台上共有115人：一名工作人员死亡，另有四人被视为失踪，TimesLIVE报道。

搜寻四人

起初，五人的下落不明。全国石油行业工人组织秘书长西尔万·马亚比·比内表示，其中一人——一名印度公民——的遗体已被找到。四名失踪者中包括三名加蓬公民和另一名外国人。

事故发生在大约21时40分，地点位于Dussafu Marin许可区、Mabomont生产设施附近。Prospector 5由Borr Drilling拥有并运营，原计划为BW Energy的钻井作业提供支持。事故发生时，该平台尚未开始钻井。

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调查事故原因

根据Borr Drilling的初步数据，在预加载作业期间，平台支腿下方发生了所谓的地基穿透，导致平台失去稳定性并沉没。Borr Drilling首席执行官布鲁诺·莫兰表示，该公司的优先事项是支持搜救行动以及受事故影响的人员。

加蓬石油和天然气部成立了危机指挥部，指示海军加强海上搜救，并启动技术调查。该指挥部包括该部、海军、国有公司Gabon Oil、BW Energy和Borr Drilling的代表。

Panoro Energy表示已暂停生产。该公司称，未记录到任何损坏或紧急泄漏。该部还表示，海中未发现有害物质，用于应对可能污染的资源仍部署在位，以保护海岸和马永巴国家公园。

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