Osuwisko na Sumatrze zabiło czterech poszukiwaczy złota — Mongabay

W lesie Jorong-Jujutan w dystrykcie South Solok na indonezyjskiej wyspie Sumatra w wyniku osuwiska zginęło czterech poszukiwaczy złota. Zbocze osunęło się we wczesnych godzinach 6 października. Ciała mężczyzn wydobyto spod warstwy błota i kamieni około godziny 5:00 — mniej więcej cztery godziny po osuwisku, informuje Mongabay.

Błoto utrudniło akcję ratunkową

Według szefa policji dystryktu South Solok Andreanaldo Ademiego pracownicy, którzy byli w pobliżu, próbowali pomóc poszkodowanym. Jednak gruba warstwa błota i kamieni uniemożliwiła uratowanie czterech mężczyzn.

Wypadki w nielegalnych kopalniach złota wielokrotnie prowadziły do śmierci ludzi w prowincji Sumatra Zachodnia. Osuwiska, które zasypywały górników, zdarzały się również w dystryktach Sijunjung, Solok, South Solok i West Pasaman. Według zachodniosumatrzańskiego oddziału organizacji ekologicznej Walhi w ciągu ostatnich 15 lat w prowincji zginęło 52 górników. Tommy Adam, szef regionalnego oddziału organizacji, oświadczył, że rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W maju dziewięciu górników zginęło na Sumatrze Zachodniej po tym, jak ulewne deszcze spowodowały osunięcie się 30-metrowego zbocza w nielegalnej kopalni złota. Szef wsi, w której doszło do tej tragedii, zasugerował, że wysokie ceny złota mogą skłaniać młodych mężczyzn do nielegalnego wydobycia.

Nielegalne kopalnie wznawiają działalność

Wcześniej urząd ds. energii i górnictwa Sumatry Zachodniej szacował liczbę nielegalnych kopalń w prowincji na do 300. Według oceny urzędu ich działalność kosztuje państwo około 6 bln rupii indonezyjskich, czyli 332 mln dolarów. Według Ademiego policja przeprowadza naloty w lasach i konfiskuje koparki, jednak niektóre kopalnie wznawiają działalność po kontrolach.

Co najmniej 20 mln osób w około 80 krajach pracuje w nieformalnym i nielegalnym sektorze wydobycia złota. Są one narażone na ryzyko wypadków przy pracy oraz uszczerbek na zdrowiu wskutek kontaktu z rtęcią, używaną do oddzielania złota od rudy. Indang Dewata, profesor Państwowego Uniwersytetu w Padangu, oświadczył, że skutki wykopów i wykorzystywania rtęci dla środowiska regionu będą odczuwalne przez lata.

Czytaj nas na