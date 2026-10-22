На Суматрі зсув убив чотирьох золотошукачів — Mongabay

У лісі Джоронг-Джуджутан у районі Південний Солок на індонезійському острові Суматра внаслідок зсуву загинули четверо золотошукачів. Схил обвалився в ранні години 6 жовтня. Тіла чоловіків дістали з-під шару багнюки та каміння близько 5:00 — приблизно через чотири години після зсуву, повідомляє Mongabay.

Допомогти завадила багнюка

За словами начальника поліції району Південний Солок Андреаналдо Адемі, робітники, які перебували поруч, намагалися допомогти постраждалим. Однак товстий шар багнюки та каміння не дозволив урятувати чотирьох чоловіків.

Аварії на незаконних золотих копальнях неодноразово призводили до загибелі людей у провінції Західна Суматра. Зсуви, які засипали шахтарів, також ставалися в районах Сіджунджунг, Солок, Південний Солок і Західний Пасаман. За даними західносуматранського відділення екологічної організації Walhi, за останні 15 років у провінції загинули 52 шахтарі. Очільник регіонального осередку організації Томмі Адам заявив, що справжня кількість жертв може бути значно більшою.

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У травні дев'ятеро шахтарів загинули в Західній Суматрі після того, як сильні зливи спричинили обвал 30-метрового схилу на нелегальній золотій копальні. Очільник села, де сталася та трагедія, припустив, що високі ціни на золото можуть спонукати молодих чоловіків займатися нелегальним видобутком.

Нелегальні копальні відновлюють роботу

Раніше енергетичне та гірниче відомство Західної Суматри оцінювало кількість незаконних копалень у провінції до 300. За оцінкою відомства, їхня діяльність обходиться державі приблизно у 6 трлн індонезійських рупій, або $332 млн. За словами Адемі, поліція проводить рейди в лісах і вилучає екскаватори, однак деякі копальні відновлюють роботу після перевірок.

Щонайменше 20 млн людей приблизно у 80 країнах працюють у неформальному та незаконному секторі видобутку золота. Вони наражаються на ризики виробничих аварій і шкоду здоров'ю через вплив ртуті, яку використовують для відокремлення золота від руди. Професор Університету штату Паданг Інданг Девата заявив, що наслідки розкопок і використання ртуті для довкілля регіону відчуватимуться роками.

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