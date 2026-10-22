苏门答腊岛山体滑坡致4名淘金者死亡——Mongabay

印度尼西亚苏门答腊岛南索洛克县乔龙-朱朱坦森林发生山体滑坡，造成4名淘金者死亡。山坡于10月6日凌晨坍塌。约在滑坡发生4小时后，即5时左右，救援人员从泥浆和石块层下挖出了这些男子的遗体，Mongabay报道。

泥浆阻碍救援

南索洛克县警察局长安德烈阿纳尔多·阿德米表示，附近的工人曾试图帮助受害者。然而，厚厚的泥浆和石块层使救援人员无法救出这4名男子。

西苏门答腊省非法金矿发生的事故曾多次导致人员死亡。掩埋矿工的山体滑坡也曾发生在锡琼琼、索洛克、南索洛克和西巴萨曼等县。西苏门答腊环保组织Walhi分支机构的数据显示，过去15年间，该省已有52名矿工死亡。该组织地区分支负责人汤米·亚当表示，实际遇难人数可能要高得多。

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5月，西苏门答腊省一处非法金矿因暴雨导致一处30米高的山坡坍塌，9名矿工死亡。发生那起悲剧的村庄负责人认为，高金价可能会促使年轻男子从事非法采矿。

非法矿场恢复运营

此前，西苏门答腊省能源和矿业部门估计，该省非法矿场数量多达300处。该部门估计，这些矿场的活动给国家造成约6万亿印尼盾，即3.32亿美元的损失。阿德米表示，警方会在森林中开展突击行动并查扣挖掘机，但一些矿场会在检查后恢复运营。

约80个国家至少有2000万人在非正规和非法黄金开采领域工作。他们面临生产事故风险，以及因接触汞而造成健康损害的风险；汞被用于从矿石中分离黄金。巴东国立大学教授因当·德瓦塔表示，挖掘和使用汞对该地区环境造成的影响将持续多年。

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