W Izraelu sąd w Jerozolimie, według kancelarii prawnej Honenu reprezentującej osadników, postanowił objąć aresztem domowym dziewięciu z dziesięciu podejrzanych o ataki na amerykańską fotoreporterkę i europejskich dyplomatów. Informuje o tym Jerusalem Post.

Śledztwo w sprawie ataków

Zatrzymani są podejrzani o udział w dwóch incydentach na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. W ubiegłym tygodniu zamaskowani osadnicy zostali nagrani podczas ataku na fotoreporterkę „The Washington Post” Heidi Levine, która relacjonowała palestyńskie zbiory oliwek. Po ataku trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację palca.

W innej części Zachodniego Brzegu w sobotę zamaskowani osadnicy zaatakowali dyplomatów z Francji, Belgii i Polski, a także mera jednego z francuskich miast. Po incydencie z udziałem Levine Stany Zjednoczone wezwały Izrael do nasilenia działań przeciwko przemocy ze strony osadników i przeprowadzenia aresztowań. Z podobnymi apelami wystąpiły Francja, Belgia i Polska.

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Stanowiska stron

Izraelska policja poinformowała, że jeden podejrzany pozostał w areszcie, a śledztwo w sprawie brutalnych incydentów trwa. Prawnik Honenu Assaf Gonen nazwał zatrzymania pokazowymi i oświadczył, że były one spowodowane presją mediów oraz zagranicznymi interesami.

Yonatan Kannonich, szef działu badawczego izraelskiej organizacji praw człowieka Yesh Din, oświadczył, że większość ataków na Palestyńczyków nie kończy się aresztowaniami, a w głośnych sprawach policja zatrzymuje kilku osadników i wkrótce zwalnia większość z nich. Yesh Din poinformowała o 125 fizycznych atakach na Palestyńczyków zbierających oliwki w ciągu 24 dni od początku sezonu. Administracja Palestyńska oświadczyła, że od początku roku izraelscy osadnicy zabili co najmniej 30 Palestyńczyków.

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