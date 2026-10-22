В Израиле девять подозреваемых перевели под домашний арест — Jerusalem Post

В Израиле Иерусалимский суд, по данным юридической фирмы Honenu, представляющей поселенцев, постановил перевести под домашний арест девятерых из десяти подозреваемых в нападениях на американскую фотожурналистку и европейских дипломатов. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Расследование нападений

Задержанных подозревают в причастности к двум инцидентам на оккупированном Западном берегу реки Иордан. На прошлой неделе поселенцев в масках сняли на видео во время нападения на фотожурналистку The Washington Post Хайди Левин, освещавшую сбор оливок палестинцами. После нападения ее доставили в больницу, где ей сделали операцию на пальце.

В другой части Западного берега в субботу поселенцы в масках напали на дипломатов Франции, Бельгии и Польши, а также на мэра одного из французских городов. После инцидента с Левин США призвали Израиль усилить противодействие насилию со стороны поселенцев и провести аресты. С аналогичными призывами выступили Франция, Бельгия и Польша.

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Позиции сторон

Израильская полиция сообщила, что под стражей остался один подозреваемый, а расследование насильственных инцидентов продолжается. Адвокат Honenu Асаф Гонен назвал задержания показательными и заявил, что они были вызваны давлением СМИ и иностранными интересами.

Руководитель исследовательского направления израильской правозащитной организации Yesh Din Йонатан Канноних заявил, что в большинстве нападений на палестинцев арестов не происходит, а в резонансных делах полиция задерживает нескольких поселенцев и вскоре освобождает большинство из них. Yesh Din сообщила о 125 физических нападениях на палестинцев, собиравших оливки, в течение 24 дней с начала сезона. Палестинская администрация заявила, что с начала года израильские поселенцы убили не менее 30 палестинцев.

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