В Иране депутаты парламента и представители блока безопасности все чаще публично поддерживают идею создания ядерного оружия, рассматривая его как средство сдерживания возможных атак США и Израиля. Об этом сообщает OilPrice. Ранее публичные призывы к разработке бомбы были нетипичными для иранских чиновников, которые настаивали на мирном характере ядерной программы.

Призывы изменить ядерную доктрину

Член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что Иран уже заплатил высокую цену за свою ядерную программу и должен перейти к производству оружия. Другой депутат, Хоссейн Али Хаджи-Делигани, назвал отсутствие ядерного сдерживания одной из главных слабостей страны и предположил, что испытание бомбы может состояться в недалеком будущем.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также заявил, что вариант создания ядерного оружия не исключен. Консервативный комментатор Давуд Модарресиан назвал разработку бомбы гарантией выживания страны. В то же время часть иранских политиков и комментаторов выступает против такого шага, предупреждая, что он может вызвать масштабный военный ответ еще до достижения Ираном ядерного сдерживания.

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Состояние ядерной инфраструктуры

По данным издания, ядерная инфраструктура Ирана получила значительные повреждения: наземный объект в Натанзе был уничтожен, а подземные предприятия в Натанзе и Фордо повреждены и, по распространенной оценке, не работают. Удары также уничтожили единственные в стране мощности по переработке и конверсии урана.

В то же время неизвестной остается судьба 440,9 килограмма урана, обогащенного до 60%. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте заявлял, что более 200 килограммов этого запаса находятся в туннелях в Исфахане, а часть — в Натанзе. В сентябре агентство сообщило, что утратило возможность отслеживать эти запасы более года назад.

Американские и израильские чиновники утверждают, что Иран переместил тысячи центрифуг на глубоко расположенный объект в горе Пикакс. Иран, в свою очередь, отвергает отказ от запасов высокообогащенного урана, но предлагал разбавить их в рамках более широкого соглашения с США.

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