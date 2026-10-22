Иранский депутат Фадахоссейн Малекки пригрозил закрыть границу с Пакистаном с иранской стороны, если Исламабад продолжит блокировать движение грузовиков из Ирана. Как сообщает Asharq Al-Awsat, сотни автомобилей с товарами остаются на пакистанской стороне пограничных переходов после прекращения двусторонней торговли.

Движение грузовиков остается ограниченным

Малекки, возглавляющий парламентскую группу дружбы Ирана и Пакистана, заявил, что граница была открыта «в одностороннем порядке». По его словам, грузовикам, застрявшим в Пакистане, разрешают въезжать в Иран, в то время как движение из Ирана в Пакистан остается заблокированным.

Представитель властей пакистанской провинции Белуджистан, говоривший с AFP на условиях анонимности, сообщил, что пограничные переходы были закрыты для торговли пять дней, а грузы, предназначенные для Ирана, не пропускали. В то же время в среду некоторым грузовикам с товарами, следующими через Иран в Центральную Азию или Турцию, разрешили пересечь границу.

Водители сообщили о нехватке питьевой воды, продовольствия и базовых условий во время многодневного ожидания. Торговец из Гвадара Шамсул Хак заявил, что пакистанские импортеры и экспортеры понесли убытки на миллиарды рупий.

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Объяснения сторон

Пакистанский чиновник Шахид Ринд ранее назвал закрытие временной мерой, связанной с безопасностью и борьбой с контрабандой. Министерство иностранных дел Пакистана не прокомментировало ситуацию.

Командующий армией Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, во время визита в Тегеран заявил спикеру иранского парламента Мохаммаду Багеру Галибафу, что проблемы на границе носят временный и технический характер, а переходы уже возобновили работу. Иранская сторона также объясняла ограничения техническими проблемами и предупредительными мерами.

Малекки без доказательств связал ситуацию с политическим давлением США на соседние с Ираном страны, чтобы ограничить их торговлю с Тегераном. Он призвал как можно скорее пригласить посла Пакистана в парламент для урегулирования проблемы.

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