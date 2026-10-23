Федеральный высокий суд в Джалинго, штат Тараба, Нигерия, предоставил залог Фонье Суле, которого около месяца содержали под стражей из-за публикации в Facebook. По данным Premium Times, публикация касалась губернатора штата Агбу Кефаса и Зайнаб Ибрагим — кандидатки от партии All Progressives Congress на должность вице-губернатора Тарабы.

Жалоба властей штата

Суле содержали в исправительном центре Джалинго после жалобы правительства штата Тараба. Власти заявили, что публикация якобы была направлена на нанесение ущерба репутации губернатора и Ибрагим, также известной как Aunty Zee. Правительство штата охарактеризовало публикацию как уголовную клевету и распространение наносящих вред ложных сведений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Даты дела

Жалобу через офис генерального прокурора штата подали 30 сентября в суд Upper Area Court в Джалинго. Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось издание, Суле опубликовал запись на своей странице в Facebook 12 августа.

Зайнаб Ибрагим является кандидаткой All Progressives Congress на должность вице-губернатора штата Тараба на выборах 2027 года.

Читай нас в