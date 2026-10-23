Шейх Тияб бин Мохамед провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, Индия. Встреча состоялась в пятницу на полях двухдневного Всемирного саммита NDTV, сообщает The National.

Развитие партнерства

Стороны обсудили пути расширения двусторонних связей в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Объединенными Арабскими Эмиратами и Индией. Они также рассмотрели темы саммита: изменения в мировой экономике, роль искусственного интеллекта и технологий в развитии, а также значение международных партнерств для реагирования на актуальные вызовы.

Отношения между ОАЭ и Индией продолжаются со времени образования Эмиратов. В ОАЭ проживают около четырех миллионов граждан Индии — это крупнейшая община иностранцев в стране.

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Другие контакты между ОАЭ и Индией

Ранее на той неделе заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид встретился в Мумбаи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Он заявил, что партнерство двух стран продолжает набирать обороты и помогает укреплять их роль в глобальном экономическом росте.

В мае Моди посетил ОАЭ и встретился с президентом шейхом Мохамедом. В январе шейх Мохамед совершил рабочий визит в Нью-Дели, где стороны договорились углублять сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, экономики и продовольственной безопасности.

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