Szejk Tijab bin Mohamed przeprowadził rozmowy z premierem Indii Narendrą Modim w Nowym Delhi w Indiach. Spotkanie odbyło się w piątek na marginesie dwudniowego Światowego Szczytu NDTV, informuje The National.

Rozwój partnerstwa

Strony omówiły sposoby rozszerzenia więzi dwustronnych w ramach kompleksowego partnerstwa strategicznego między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Indiami. Rozważyły także tematy szczytu: zmiany w światowej gospodarce, rolę sztucznej inteligencji i technologii w rozwoju oraz znaczenie partnerstw międzynarodowych w reagowaniu na aktualne wyzwania.

Relacje między ZEA a Indiami trwają od czasu powstania Emiratów. W ZEA mieszka około czterech milionów obywateli Indii, co czyni ich największą społecznością cudzoziemców w kraju.

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Inne kontakty między ZEA a Indiami

Wcześniej w tym tygodniu wicepremier i minister spraw zagranicznych ZEA szejk Abdullah bin Zayed spotkał się w Mumbaju z ministrem spraw zagranicznych Indii Subrahmanyamem Jaishankarem. Oświadczył, że partnerstwo obu krajów nadal nabiera rozpędu i pomaga wzmacniać ich rolę w globalnym wzroście gospodarczym.

W maju Modi odwiedził ZEA i spotkał się z prezydentem szejkiem Mohamedem. W styczniu szejk Mohamed odbył wizytę roboczą w Nowym Delhi, gdzie strony uzgodniły pogłębienie współpracy w dziedzinach sztucznej inteligencji, gospodarki i bezpieczeństwa żywnościowego.

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