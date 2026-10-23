Неизвестные вооруженные люди открыли огонь в церкви во время похорон в иорданской провинции Карак. По данным государственного информационного агентства Petra, в результате стрельбы несколько человек погибли и получили ранения.

Что известно о нападении

Инцидент произошел в пятницу. Как сообщает The National, агентство Petra проинформировало о стрельбе во время похоронной церемонии в церкви. Личности нападавших пока не установлены.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Информация о жертвах

В сообщении говорится о нескольких погибших и раненых, однако точное число жертв не приводится. Другие обстоятельства стрельбы также не уточняются. Издание отмечает, что информация о событии продолжает поступать.

Провинция Карак расположена примерно в 100 километрах от столицы Иордании Аммана. Материал The National датирован 23 октября 2026 года и был обновлен в 12:11, как указано на странице издания.

Читай нас в