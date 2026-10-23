У провінції Карак під час похорону в церкві відкрили вогонь — The National

У йорданській провінції Карак невідомі озброєні люди відкрили вогонь у церкві під час похорону. За даними державного інформаційного агентства Petra, унаслідок стрілянини кілька людей загинули та зазнали поранень.

Що відомо про напад

Інцидент стався у п’ятницю. Як повідомляє The National, агентство Petra поінформувало про стрілянину під час похоронної церемонії в церкві. Особи нападників наразі не встановлені.

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Інформація про жертв

У повідомленні йдеться про кількох загиблих і поранених, однак точної кількості жертв не наведено. Інші обставини стрілянини також не уточнюються. Видання зазначає, що інформація про подію продовжує надходити.

Провінція Карак розташована приблизно за 100 кілометрів від столиці Йорданії Аммана. Матеріал The National датований 23 жовтня 2026 року та був оновлений о 12:11, як зазначено на сторінці видання.

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