Nieznani uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień w kościele podczas pogrzebu w jordańskiej prowincji Karak. Według państwowej agencji informacyjnej Petra w wyniku strzelaniny kilka osób zginęło i zostało rannych.

Co wiadomo o ataku

Do incydentu doszło w piątek. Jak informuje The National, agencja Petra przekazała informacje o strzelaninie podczas ceremonii pogrzebowej w kościele. Tożsamość napastników nie została dotąd ustalona.

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Informacje o ofiarach

W komunikacie mowa o kilku zabitych i rannych, jednak nie podano dokładnej liczby ofiar. Nie sprecyzowano również innych okoliczności strzelaniny. Publikacja zaznacza, że informacje o zdarzeniu nadal napływają.

Prowincja Karak znajduje się około 100 kilometrów od stolicy Jordanii, Ammanu. Materiał The National jest datowany na 23 października 2026 roku i został zaktualizowany o godzinie 12:11, jak podano na stronie publikacji.

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